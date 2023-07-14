Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 02:32
Sendikam var ama aidat kesilmiyor

Merhabalar mayıs ayında sendikaya üye oldum mebbiste görünüyor, dijital kimlik kartındanda kontrolünü yaptım aktif üye olarak görünüyorum. Ama mayıs ayından itibaren sendika kesintisi ve temmuz toplu sözleşme ikramiyesi bordroya işlememiş. Bu neden kaynaklanabilir ve düzeltilebilir mi?

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