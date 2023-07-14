Seyyanen zam maaş farkı

8.000 liranın farkı olmayacak. Basit bir yöntemle, Haziran ayi maaşınız ile Temmuz ayi maaşınız arasındaki farkı bulun.. cikan sonucu 30 a bölüp 14 ile çarparsanız. Bu ay ne kadar maaş farkı alacağınız ortaya çıkar.

8.000 liranın farkı olmayacak. Basit bir yöntemle, Haziran ayi maaşınız ile Temmuz ayi maaşınız arasındaki farkı bulun.. cikan sonucu 30 a bölüp 14 ile çarparsanız. Bu ay ne kadar maaş farkı alacağınız ortaya çıkar.