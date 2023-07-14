Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 02:32
Seyyanen zam maaş farkı

Merhaba bu seyyanen zam 15 temmuzdan itibaren geçerli olacağı için şimdi maaş farkı olarak iki bin lira mi yansıyacak bilen arkadaşlar yazabilir mi ?


1212calisanpolis
Memur
14 Temmuz 2023 02:37
8.000 liranın farkı olmayacak. Basit bir yöntemle, Haziran ayi maaşınız ile Temmuz ayi maaşınız arasındaki farkı bulun.. cikan sonucu 30 a bölüp 14 ile çarparsanız. Bu ay ne kadar maaş farkı alacağınız ortaya çıkar.

sabrador
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 02:44

Hiçbir şekilde farkı olmayacak o zaman sanki 15 temmuz sonrası olunca dörtte biri ödenir düşünmüştüm


sabrador
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 02:45

O zaman yüzde 17.55 lik zamma göre maaş farkı belirlenecek doğru mu

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