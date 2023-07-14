Uzman Öğretmenlik 5 yıl olmasın

Önerimdir!

10 yıllık periyodlar çok uzak hedefler. Uzak hedefler koymak motivasyonu düşürür. Bunu en çok eğitimcilerin bilmesi gerekiyor. Bunun yerine daha kısa hedefler ile öğretmenlerin kendini geliştirmesinde bir süreklilik ve motivasyon sağlanmış olur.

Bir öğretmenin meslek hayatının ortalama 30 yıl olduğunu varsayalım. 10. yılda uzman öğretmen, 20. yılda baş öğretmen ünvanı alınsın buna bir itirazım yok.

Ama maaşlar arasında bu kadar keskin bir geçişin olması çok mantıksız. Bunun yerine maaşlar her yıl %1 artacak şekilde kıdem tazminatı olsun.

Bunun faydaları nelerdir?

1. Öğretmenlik bir kariyer mesleği olacak.

2. Bir öğretmen kendini günden güne geliştirmesi gerektiğini bilecek.

3. Mesleki tecrübesinin saygı gördüğünü bilecek.

4. Tecrübeli hocalara saygı daha da artacak.

5. Yıllar geçtikçe azalan motivasyon artmış olacak

6. Öğretmenlerin pek çoğunda tükenmişlik sendromu var bunun önüne geçilmiş olacak.

7. Yeni gelen bakanlık kadroları eğitimde yeni birşeyler deneme şansı bulacak.

8. Öğretmenler arasındaki iş birliği ve ekip çalışması artacak

9. Öğrenciler maaşlarımız ile dalga geçemeyecek.

10. Yeni nesillerin başarılı bireyleri öğretmen olmak isteyecek.

Başka önerisi olan varsa önerim geliştirmeye açıktır.