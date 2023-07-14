Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Temmuz 2023 02:46
Maas kesim cezasi ! Bilen bakabilirmi acilen

Merhaba arkadaslar. 26 bin brut maasim var 20 bin net yatan fakat maas kesim cezasi aldim , raporluyum 2 aydir ameliyat oldugumdan dolayi. Bu kesinti miktari 11107 tl? Cok fazla degilmi . Bana teblig etmeden bunu direk boyle kesebiliyorlarmi? Ben nereye itiraz edicrm bilgili biri varsa yardimci.olsun


biochemical
Aday Memur
14 Temmuz 2023 03:04
Geçmiş olsun. Heyet raporu olduğunda kesinti olmaması gerek. 7 günden fazla rapor olunca maaşın %25ini kesiyorlar diye biliyorum. Yan ödeme ve özel hizmet tazminatı kesiliyor olmasın acaba

NevermorejGod
Aday Memur
14 Temmuz 2023 03:21

Dostum raporla alakasi yok . Disiplin cezasi almistim maas.kesimi ama 11107 tl kesilmis bu miktar cok fazla degilmi

biochemical, 49 dk. önce
Geçmiş olsun. Heyet raporu olduğunda kesinti olmaması gerek. 7 günden fazla rapor olunca maaşın %25ini kesiyorlar diye biliyorum. Yan ödeme ve özel hizmet tazminatı kesiliyor olmasın acaba
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıBeraat , takipsizlik alanlarKart nakit avansHAGB talep edilebiliyor mu?POLSANBorsada yatırım yapmak.Deprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerPromosyon yenilenmeliPolisevinde çalışan arkadaşlar Borç

Sözlük

düşmüş melek 1 fişi çekmek 1 Ağzın bal yesin 3 memurlar net üyeleri 2 agnostik 4 megatherium 1 hadis-i kudsi 2 sigarayı bıraktım 6 Kaan boşnak 1 alelusul 1

Son Haberler

Memur ve emekli aylıklarını düzenleyen teklif kabul edildiHakimler ve Savcılar Kurulu Kararları Resmi Gazete'de YayımlandıAskerlik görevinde bulunduğu sırada memurluğa ataması yapılanların ataması mümkün mü?14 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıklarıMustafa hoca kansere yenik düştü

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordro yayınlandı mı?Memur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük farkZamdan daha önemli husus