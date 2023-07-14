Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Temmuz 2023 03:46
3+1 ile atanan hemşireler toplu kadroyu aldıktan 1 sene sonra tayin verebilir mi?

3+1 ile atanmış bir hemşire toplu kadroya geçiş ile kadrolu olduktan 1 sene sonra tayin hakkı elde edecek mi acaba. Böyle bir söylenti var ve kimse net birşey bilmiyor arkadaşlar bilgisi olanlar??

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