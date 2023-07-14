KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


14 Temmuz 2023 04:06
POMEM ÖNLİSANS ADP

Arkadaşlar lisanslar hakkında detaylı bilgi platformlarda var ancak önlisans adayları için pek fazla bilgi yok. 29. dönem olan arkadaşlar adp puanlarını yazabilir mi ? Sizce bu dönem adp ler kaç olur ? Benim tahminim 78 ve üstü olacağı yönünde. Teşekkür ederim.

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