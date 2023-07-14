Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 04:30
Güvenlik soruşturması beklerken bilgi almamak(Acil cevap)

Merhaba arkadaşlar üniversiteye yeni atandım evrakları teslim ettim ve 1 bucuk aydır soruşturma bekliyorum.Şimdi soruştuma bittiyse ama bana ulaşılmadıysa hakkım yanar mı yani bunu takip etmemem ve sormamam benim suçum olur mu.Kurumu arayıp sık boğaz etmek istemiyorum ama eğer hakkım yanacaksa kapısında beklerim

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