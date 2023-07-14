KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


14 Temmuz 2023 04:40
Pomem ön sağlıkta göz kontrolü

Bazı gözü bozuk olanlar kazanırsam çizdiririm diyerek giriyorlar . Ön sağlık kontrolünde lens takılmasına izin veriyorlar mı? Ya da gözlükle mülakata giden oluyor mu? Gözü bozuk olan biri için mülakat günü her yeri bulanık görmek kötü bir durum çünkü

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