Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 05:02
Temmuzda seyyanen zam yok mu?

Bordro yayınlanmış ama seyyanen eklenmemiş. Ay sonunda alacağımızı düşünüyoruz ama henüz almadığımız ekders eklenmiş. Sanırım bu ay seyyanen verilen zammı alamayacağız. Umarım yanılıyorumdur

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