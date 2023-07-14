Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Temmuz 2023 05:20
Maaşım nerede
Ya Allah için biri birşey desin geçen ay 14270 feln aldım bu ay 17.55 zamla 15090 nasıl oluyor en az 2500 zaam olması lazım biri net cvp verebilir mi sizdede öyle mi

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