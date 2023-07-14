Maaşım nerede

Ya Allah için biri birşey desin geçen ay 14270 feln aldım bu ay 17.55 zamla 15090 nasıl oluyor en az 2500 zaam olması lazım biri net cvp verebilir mi sizdede öyle mi

Ya Allah için biri birşey desin geçen ay 14270 feln aldım bu ay 17.55 zamla 15090 nasıl oluyor en az 2500 zaam olması lazım biri net cvp verebilir mi sizdede öyle mi