Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 07:45
Mersin'deki norm fazlaligi nasil cozulecek

Depremden sonraki yigilmayla her alanda 3-4 kati norm fazlaligi olustu.Bu yil ozur durumu nasil olur.Bu kadar fazla ogretmen nasil istihdam edilir.


Entellektüelizm
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 08:16
İpini koparan Mersin, Adana, İzmir de. Eskiden Antalya'da vardı artık kaçıyor insanlar. Şuan sırada diğer illerde.
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