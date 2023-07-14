Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 08:27
Bu yıl uzmanlık süreci

Gerekçeli karar açıklanmadan sendikaları açıklamalarının çok yersiz olduğu kanaatindeyim, adeta sürecin tıkanmasını ister şekilde yorumlar yapılmaktadır, kanunun esası durmaktadır, 10 yılını tamamlayan 180 saat eğitimi alıp sınavla veya yl ile uzman olabilmektedir. Ortada bu yılki sürecin işleyişini engelleyici görünürde bir durum yok iken bu açıklamalar bu yıl sınava girecekleri olumsuz etkilemektedir, 1 yıldır yaşadığımız kaygı artık had safhaya çıkmıştır ve bu yapılanlar çalışanın hakkını korumaktan çok uzaktır


Pelinin
Daire Başkanı
14 Temmuz 2023 09:24

Bu yıl sınava girecek sanki bi ben varımhayret bir şey ya, 1 yıldır tek başıma yazıp duruyorum, ne çeşit bi grupla aynı seneye düştüm ya:)) bi tane destek veren yok


fadime82
Memur
14 Temmuz 2023 09:29
:)))(
Pelinin, 35 dk. önce

Bu yıl sınava girecek sanki bi ben varımhayret bir şey ya, 1 yıldır tek başıma yazıp duruyorum, ne çeşit bi grupla aynı seneye düştüm ya:)) bi tane destek veren yok


Selman Mirhan
Aday Memur
14 Temmuz 2023 09:34

Pelin hoca uzman öğretmen olmuş biri olarak sizi destekliyorum. İnşallah siz de bu süreci sıkıntısız atlatırsınız


Pelinin
Daire Başkanı
14 Temmuz 2023 09:39

Sağolun hocam

Selman Mirhan, 25 dk. önce

Pelin hoca uzman öğretmen olmuş biri olarak sizi destekliyorum. İnşallah siz de bu süreci sıkıntısız atlatırsınız

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