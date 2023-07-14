Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 08:35
22 bin sözü verilmeseydi en fazla ne kadar zam verirlerdi sendikalar ne yapardı?

22 bin sözü ağızdan çıktı bi kere onun için verdiler.-onun altında kalan var-

Normal enflasyon zammı %17. Taş çatlasın %30 zam verirlerdi.

Sendikalar en fazla alkışlardı.

Aklım almıyor arkadaş ayda 250 lira için nasıl köle olur insan?


Aksak bey
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 09:22

17,55


Serkan1977
Memur
14 Temmuz 2023 09:25

Sendikalar mı ? Padişahım çok yaşa, Padişahım çok yaşa diye bağırırlardı. Alttan alta sırıtarak.


alibrtc
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 09:40

SARI SENDİKADA OLMAYI KENDİLERİNE GÖREV EDİNMİŞ MEMURLAR VAR


satac123
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 09:43

Emeklilere verdikleri gibi yüzde 25 verir geçerlerdi. Ondan sonra yok işçi memuru 3'e katlamış yok memur maaşı asgari ücret olmuş umurlarında olmazdı. Sendikaları adam yerine koyup fikrini soran bile yok.


2ven
Aday Memur
14 Temmuz 2023 09:44

Muhalefetten 2,5 asgari ücret çıkışı gelmese erdoğan 22bin lafını telafuz etmezdi. Erdoğan 22bin lirayı telafuz etmek "zorunda kalmasaydı" buçuk ali bizi 15bin liraya mahkum ederdi. Asgari ile aynı olurduk.


tolga6725
Aday Memur
14 Temmuz 2023 09:55

17.55

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