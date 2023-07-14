Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 08:43
Bence şükredelim çünkü...
Seçimin olması ve sonucun garanti olmaması, bize bugün verilen zammın asıl sebebidir. O söz verilmemiş olsaydı bugün emekliye dahi verilmeyen zam bize de verilmeyecekti.

turkeli1048
Aday Memur
14 Temmuz 2023 08:47

Sen hobi olarak şükretmeye devam et de, yine de aklında bulunsun seçileceklerinden emin olsalardı hiçbir vaade bulunmazlardı.


Ankaraliyargic
Aday Memur
14 Temmuz 2023 08:47

Allah reisimizden razı olsun hak yerini buldu


samet.by
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 08:49

haksızlık arşa çıktıktan sonra ortalığı sakinleştirmek için şükredin demek, zulüm değil de nedir?


Lynx26
Aday Memur
14 Temmuz 2023 08:50

Şükür sadece Allah'a olur. Kamu çalışanları arasında ayrım yapılmamalıydı ya da kendisinin doğrudan ödemesini yapmadığı maaşı bol keseden arttırıp alım gücümüzü düşürmemeliydi. Hakkım yendiği için kimseye teşekkür etmem, farklı konularda elde edilen başarılar bu konuda haklı olmalarını sağlamaz.


sancakt
Şef
14 Temmuz 2023 08:58

Geldiği günden beri karnından konuşmasıyla tüm çalışanları kahreden Vedat bilgin isimli bir bakan geldi bu ülkeye. Yöneticiler tamamen şanstır insanlar için kimisi deneyimli birikimli ve İşbilir olur yararı dokunur kimisi hiçbir etkisi olmaz, birikimi sıfırdır ve külliyen zarardır. Maalesef bu eski bakan bilgin de tam bunlardandı. Şuan Türkiye de müthiş bir maaş kaosu yaşanıyor ise birinci ana sebebi bir dönem Türk iş sendikası danışmanlığı yapan Vedat bilginin gider ayak işçilere verdiği maksimum zamlardır. Ben bir kamu mühendisi olarak artık kendimi geçtim bir kamu işçisi neredeyse profesör maaşı alır duruma geçmiştir. Eğer seçim olmasaydı memurlar bu zammı dahi alamayacaktı buna yüzde yüz eminim ki Kılıçdaroğlu memur vaadini açıklaması sayesinde Erdoğan mecbur kalıp memurlara zam vaadi vermiştir. Yoksa memur kimsenin umrunda değildir. Emeklilere size zam veriyorum deyip neredeyse on milyon emekliye hiç zam vermeden meclisten geçiren uyanıklar bu memura da muhtemel hiçbir şey yapmayacaktı. Kamuda iş barışı bozuldu, bu saatten sonra liyakatsizliğin dibine vurulacak. Aklı başında insanları küstürürseniz sonuçlarını uzun vadede acı acı yaşarsınız. Akşama kadar tiktok videoları izleyip profesör maaşı alan değerli kardeşim sizin maaşınızda gözümüz yok bizler kendi maaşlarımızı kıyasladığımızda haksızlığı dile getiriyoruz. Bu ülke vasat bir bakanın yaptığı acemilik ve kendince aldığı saçma karar yüzünden çok ama çok sıkıntı çekecek bu daha başlangıç. Allah herlesin yardımcısı olsun.


musa1992
Memur
14 Temmuz 2023 09:12

Vasıfsız torpilli taşeronlara hem kadroya alıp kul hakkı yefdiler. Hem de kendilerinin bile şaşırdığı tutarda naaş veriyorlar. Memuragelince bütçe yetmiyor diyorlar. Böylezulüm olmaz. Ama liyalçkat kimib umrunda . Unutmayınahiret var orada kaçamayacaksınız


Arcey2743
Aday Memur
14 Temmuz 2023 09:17

Aslında söylediği bir yerde doğru. eğer KK çıkıpda en düşük memur maaşı asgari ücretin 20,5 katı olacak demeseydi, bize seyyanen falan verilmez %17,55'i alıp otururduk.


Arcey2743
Aday Memur
14 Temmuz 2023 09:19

2,5 katı....

Arcey2743, 42 dk. önce

Aslında söylediği bir yerde doğru. eğer KK çıkıpda en düşük memur maaşı asgari ücretin 20,5 katı olacak demeseydi, bize seyyanen falan verilmez %17,55'i alıp otururduk.

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