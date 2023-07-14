Bence şükredelim çünkü...

Geldiği günden beri karnından konuşmasıyla tüm çalışanları kahreden Vedat bilgin isimli bir bakan geldi bu ülkeye. Yöneticiler tamamen şanstır insanlar için kimisi deneyimli birikimli ve İşbilir olur yararı dokunur kimisi hiçbir etkisi olmaz, birikimi sıfırdır ve külliyen zarardır. Maalesef bu eski bakan bilgin de tam bunlardandı. Şuan Türkiye de müthiş bir maaş kaosu yaşanıyor ise birinci ana sebebi bir dönem Türk iş sendikası danışmanlığı yapan Vedat bilginin gider ayak işçilere verdiği maksimum zamlardır. Ben bir kamu mühendisi olarak artık kendimi geçtim bir kamu işçisi neredeyse profesör maaşı alır duruma geçmiştir. Eğer seçim olmasaydı memurlar bu zammı dahi alamayacaktı buna yüzde yüz eminim ki Kılıçdaroğlu memur vaadini açıklaması sayesinde Erdoğan mecbur kalıp memurlara zam vaadi vermiştir. Yoksa memur kimsenin umrunda değildir. Emeklilere size zam veriyorum deyip neredeyse on milyon emekliye hiç zam vermeden meclisten geçiren uyanıklar bu memura da muhtemel hiçbir şey yapmayacaktı. Kamuda iş barışı bozuldu, bu saatten sonra liyakatsizliğin dibine vurulacak. Aklı başında insanları küstürürseniz sonuçlarını uzun vadede acı acı yaşarsınız. Akşama kadar tiktok videoları izleyip profesör maaşı alan değerli kardeşim sizin maaşınızda gözümüz yok bizler kendi maaşlarımızı kıyasladığımızda haksızlığı dile getiriyoruz. Bu ülke vasat bir bakanın yaptığı acemilik ve kendince aldığı saçma karar yüzünden çok ama çok sıkıntı çekecek bu daha başlangıç. Allah herlesin yardımcısı olsun.
Geldiği günden beri karnından konuşmasıyla tüm çalışanları kahreden Vedat bilgin isimli bir bakan geldi bu ülkeye. Yöneticiler tamamen şanstır insanlar için kimisi deneyimli birikimli ve İşbilir olur yararı dokunur kimisi hiçbir etkisi olmaz, birikimi sıfırdır ve külliyen zarardır. Maalesef bu eski bakan bilgin de tam bunlardandı. Şuan Türkiye de müthiş bir maaş kaosu yaşanıyor ise birinci ana sebebi bir dönem Türk iş sendikası danışmanlığı yapan Vedat bilginin gider ayak işçilere verdiği maksimum zamlardır. Ben bir kamu mühendisi olarak artık kendimi geçtim bir kamu işçisi neredeyse profesör maaşı alır duruma geçmiştir. Eğer seçim olmasaydı memurlar bu zammı dahi alamayacaktı buna yüzde yüz eminim ki Kılıçdaroğlu memur vaadini açıklaması sayesinde Erdoğan mecbur kalıp memurlara zam vaadi vermiştir. Yoksa memur kimsenin umrunda değildir. Emeklilere size zam veriyorum deyip neredeyse on milyon emekliye hiç zam vermeden meclisten geçiren uyanıklar bu memura da muhtemel hiçbir şey yapmayacaktı. Kamuda iş barışı bozuldu, bu saatten sonra liyakatsizliğin dibine vurulacak. Aklı başında insanları küstürürseniz sonuçlarını uzun vadede acı acı yaşarsınız. Akşama kadar tiktok videoları izleyip profesör maaşı alan değerli kardeşim sizin maaşınızda gözümüz yok bizler kendi maaşlarımızı kıyasladığımızda haksızlığı dile getiriyoruz. Bu ülke vasat bir bakanın yaptığı acemilik ve kendince aldığı saçma karar yüzünden çok ama çok sıkıntı çekecek bu daha başlangıç. Allah herlesin yardımcısı olsun.