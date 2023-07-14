Bence şükredelim çünkü...

Seçimin olması ve sonucun garanti olmaması, bize bugün verilen zammın asıl sebebidir. O söz verilmemiş olsaydı bugün emekliye dahi verilmeyen zam bize de verilmeyecekti.

Seçimin olması ve sonucun garanti olmaması, bize bugün verilen zammın asıl sebebidir. O söz verilmemiş olsaydı bugün emekliye dahi verilmeyen zam bize de verilmeyecekti.