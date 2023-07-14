Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 08:47
Uyu ali yalçın uyu.seni dikkate alan bile yok hala ortalarda deli gibi dolanıyorsun!

Herhalde dünya üzerinde bu insan kadar gereksiz bir insan yoktur.


musa1992
Memur
14 Temmuz 2023 08:59

Sanki onun memurlar çok umrunda mı. Ballı maaşı, lüks audisine biner keyfine bakar. Biraz umrunda olsaydık brni takan yok deyip istifa ederdi. Hakkım varsa ona helal olmasın.


murdock reis
Genel Müdür
14 Temmuz 2023 09:01

üç buçuk alicik şu anda beleş bindiği son model audi a8 arabayla, beleş yeni takım elbiseleriyle, son model beleş iphone'u ile üyelerinin aidatlarını çatır çatır yiyor. Keriz üyeler sağolsun!

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