Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 08:54
4/b destek personeli maaşları ne oldu?

Arkadaşlar merhaba üniversitese destek personeliyim, bordrolar sisteme düşmüş benim aşağıdaki gibi ayrıca 300 küsürat bes kesintisi 76 tl de sendika kesintisi

var.

Toplam ödenen; 13.295,97


MonoLeum23
Aday Memur
14 Temmuz 2023 09:00

Sendika ödemesi de bordroya dahil mi?

Toplam 1 mesaj

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