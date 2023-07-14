Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 09:07
Bodrolar yayınlandı
E devlette bodrolar yayınlandı. Durumlar nasıl?

Hacimirza
Genel Müdür
14 Temmuz 2023 09:08
R eksik yazmışım Bordro olacaktı

Pelinin
Daire Başkanı
14 Temmuz 2023 09:09

Gözümüz aydın, r yi unutmayın hocam lütfen r önemli:)


Hacimirza
Genel Müdür
14 Temmuz 2023 09:10
Aynen hocam :)
Pelinin, 51 dk. önce

Gözümüz aydın, r yi unutmayın hocam lütfen r önemli:)


devrimbesni
Şef
14 Temmuz 2023 09:19

Allah r yaptırmasın hocam

Hacimirza, 52 dk. önce
R eksik yazmışım Bordro olacaktı

koshe99
Kapalı
14 Temmuz 2023 09:20

Haziranda 16bin olan maaşım temmuzda zamlı hali 21bin görünüyor.


Hacimirza
Genel Müdür
14 Temmuz 2023 09:23
Amin
devrimbesni, 41 dk. önce

Allah r yaptırmasın hocam


Arizonalı
Aday Memur
14 Temmuz 2023 09:28
Taş çatlasın 20 bin olur 17.55 fark ve 10.80 sendika aidatı ile
koshe99, 40 dk. önce

Haziranda 16bin olan maaşım temmuzda zamlı hali 21bin görünüyor.

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