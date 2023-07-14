Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Temmuz 2023 09:11
Çanakkale lojman

Arkadaşlar dogudan Çanakkale iline tayinim çıktı. Ev kiraları sıkıntılı, lojman durumu nasıl. Merkezden memnun musunuz

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