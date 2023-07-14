Tarım ve Orman Bakanlığı/Özelde Çalışan Eş Durumu Tayini

Merhaba, 2022 Eylül ayında sözleşmeli olarak atandım. Geçtiğimiz Mayıs ayında da sözleşmeliyken kadroya geçtim. Eşim özel bir firmada 2.5 yılı geçkin çalışıyor yani prim gününü de fazlasıyla doldurmuş oluyoruz. İşe başladığımda 1. yılımı doldurduğumda eşimin yanına tayin alabileceğim söylenmişti. Geçtiğimiz günlerde Bakanlığı aradığımda sözleşmeliden kadroya geçtiğim için eski sözleşmeye tabii olduğum ve eşimin asker polis olmaması sebebiyle 4 yıl herhangi bir tayin talebinde bulunamayacağımı söylediler. Ancak 2-3 ay önce aradığımda 1. yılı doldurduktan sonra dilekçe verebileceğim söylendi. 1. yılını doldurup, eşi özelde çalışan personellerin tayin aldıklarını gördüm. Ancak sözleşmeliden kadroya geçtiğimiz için direkt memur olarak atanan insanlarla bir tutulmuyor oluşumuz adaletli mi sizce?
Merhaba, 2022 Eylül ayında sözleşmeli olarak atandım. Geçtiğimiz Mayıs ayında da sözleşmeliyken kadroya geçtim. Eşim özel bir firmada 2.5 yılı geçkin çalışıyor yani prim gününü de fazlasıyla doldurmuş oluyoruz. İşe başladığımda 1. yılımı doldurduğumda eşimin yanına tayin alabileceğim söylenmişti. Geçtiğimiz günlerde Bakanlığı aradığımda sözleşmeliden kadroya geçtiğim için eski sözleşmeye tabii olduğum ve eşimin asker polis olmaması sebebiyle 4 yıl herhangi bir tayin talebinde bulunamayacağımı söylediler. Ancak 2-3 ay önce aradığımda 1. yılı doldurduktan sonra dilekçe verebileceğim söylendi. 1. yılını doldurup, eşi özelde çalışan personellerin tayin aldıklarını gördüm. Ancak sözleşmeliden kadroya geçtiğimiz için direkt memur olarak atanan insanlarla bir tutulmuyor oluşumuz adaletli mi sizce?