Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 09:23
3/3 deki değerli bir memur kaça düşer maaşı ne kadar artar 2 nin kaçı olur mutemet var mı ?

3/3 deki değerli bir memur kaça düşer maaşı ne kadar artar 2 nin kaçı olur mutemet var mı ? Maaşım az mağdurum acaba biraz arttırabilir misiniz.


damatdamat
Daire Başkanı
14 Temmuz 2023 09:57

bilgi verecek iyi kalpli bir mutemet kardeş yok mu

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