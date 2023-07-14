Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Temmuz 2023 09:28
Seyyanen zam

Seyyanen zam bordrosu ne zaman düşer arkadaşlar gelir olarak göstermem gerekiyor bankaya teşekkürler kolay gelsin


secret.lifee
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 09:50

Kardeş seyyanen zam dün akşam geçti meclisten CB onaylayacak Resmi Gaz. te fln yayınlancak ondan sonra. yatması 15 günü bulur. Maaş fark bordrosuyla 10 gune yayınlarlar bordroyu

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