Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 09:30
Ağustos toplu görüşmeleri beklentileri

Arkadaşlar bu ağustosta yapılacak toplu görüşmelerde birçok konu masaya gelecek. Büyükşehir tazminatı, bayram ikramiyesi, kira yardımı, refah payının kalıcı hale getirilmesi, en düşük memur maaşının işçi maaşının üzerine çıkarılması gibi konular gündemi belirleyecek.


Selman Mirhan
Aday Memur
14 Temmuz 2023 09:35

Bayram ikramiyesi 2 bin lira verilecekse hiç verilmesin. En azından sarı sendika kazandım aldık diye reklam yapmasın.


serpili
Başbakan Müsteşarı
14 Temmuz 2023 09:42

ünvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarının belli periyotlar halinde açılması da alınsın


byekıp
Memur
14 Temmuz 2023 09:43
Tek beklentim görüşmelere buçuk ali ve ekibi katilmasin zaten birsey kazanamiyorlar boş yere süreci uzatmasinlar git gel olup durmasın

samet.by
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 09:44

alındı ama takan yok. mesela meb kafasına göre yapıyor.

serpili, 18 dk. önce

ünvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarının belli periyotlar halinde açılması da alınsın

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