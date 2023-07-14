Kadro derece

Devrelerinin şark veya kalkınma öncelikli ilde görev yapıyor ise iki yılda +1 yan alırlar. Eğer aynı kapsamdaki bir ild görev yapıyorsanız bir yanlışlık var demektir.

Devrelerinin şark veya kalkınma öncelikli ilde görev yapıyor ise iki yılda +1 yan alırlar. Eğer aynı kapsamdaki bir ild görev yapıyorsanız bir yanlışlık var demektir.