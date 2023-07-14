Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Temmuz 2023 09:39
Kadro derece

Bir soru soracaktım, bu sene haziranda 5/2 si oldum ama devrelerime +1 yan daha vermişler 5/3 oldular neden bana verilmedi bilmiyorum bunun bir yönetmeliği genelgesi varmı bir bilgisi olan varmı . İl personele sordum o + 1 ankaradan veriliyor dedi soruşturman varmı falan dediler


Dermotave
14 Temmuz 2023 09:54
Hakkımızda soruşturma varsa ve ceza aldıysanız yan vermiyorlar

SirShrek
Aday Memur
14 Temmuz 2023 09:57
Devrelerinin şark veya kalkınma öncelikli ilde görev yapıyor ise iki yılda +1 yan alırlar. Eğer aynı kapsamdaki bir ild görev yapıyorsanız bir yanlışlık var demektir.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıBeraat , takipsizlik alanlarKart nakit avansHAGB talep edilebiliyor mu?POLSANBorsada yatırım yapmak.Deprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerBodroPromosyon yenilenmeliPolisevinde çalışan arkadaşlar

Sözlük

kliçe 1 denklem 1 ölüm 2 stalklamak 1 agnostik 4 milan kundera 1 kendi kendine konuşmak 2 kereviz yaprağı 1 Pizza 1 sakız çiğnemek orucu bozar 4

Son Haberler

Twitter'dan artık para kazanmak mümkünEsenboğa Havalimanı'nda yaşanan 'hava aracı ciddi olayına' ilişkin rapor hazırlandıHangi emekli kaç TL zamlı maaş alacak?Sanayi Bakanı Kacır, basın mensuplarının sorularını yanıtladıiPhone telefonlarda artık bataryalar değiştirilebilir olacak

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordro yayınlandı mı?Memur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük farkZamdan daha önemli husus