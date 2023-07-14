Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 09:48
Lgs görevli ücretleri hâlâ yatmadı!
Lgs sınavında görev alalı neredeyse iki ay olacak, ama ücretleri hala yatmadı. Emeğimin (emeğimizin) karşılığını istiyorum.

kutayata
14 Temmuz 2023 09:59

Hocam benim de aynı Antalya'da çalışıyorum ve yatmadı il ile alakalı olabilir mi?

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