Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 10:00
aile sağlığı çalışanına seyyanen zam yok mu

dün böyle bir duyum aldım kadrom hastanede ve sözleşmeli olarak aile sağlığı biriminde çalışıyorum bu seyyanen 8 bin farkı biz alamayacak mıyız

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