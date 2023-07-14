Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Temmuz 2023 10:11
Sosyallestirme bölgesi atama kararı

Arkadaşlar merhaba alt bölge tayini oldum .İl sağlığa görev yerim su hastane diye dilekçe verdim onlar ver dedi atama kararı hala çıkması mehil sürem dolacak onlar tebellug imzalagiriz sanaa birşey olmaz dedi bu durumu yaşayan var mı

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