Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 10:14
Milli eğitim bakanlığı teknik personel mağduriyeti

Arkadaşlar tüm milli eğitim balanlığı teknik personellerini haklarımızı aramak adına bu forumda konuşalım çözüm arayalım diye oluşturulmuştur. Toplu sözleşme öncesi yetkili sendikanın farkımıza varması için çok kısa süre kaldı!!!!


renkly
Aday Memur
14 Temmuz 2023 10:24

Sayın meslektaşlarım öncelikle mağduriyetlerimizden kısaca bahsedeyim. Giyim yardımı başka kurumlarda 25 bin biz 300 lira. Yolluklarımızı tam alamıyoruz. 28 günle sınırlandırılmış. 3 aylıklar başka kurumlarda sabitlenmiş git gitme tam alıyorlar. Haftalık yemeğe yazılıyoruz göreve gidince yine de öğlen yemeği parası veriyoruz. Teknik malzeme ihtiyaçlarımız karşılanmıyor. İş güvenliği malzemelerimiz yok. Teknikmkadroda yükselme şansınız yok. Baş mühendisliği bile öğretmene baş öğretmen yaptılar. Öğretmenlerin indirim aldığı hiç bir şeyden meb personeli olarak daydalanamıyoruz. İndirimli yolculuk dahil. Öğretmen misin kimlik getir diyorlar. Öğretmen evlerinden avantajlı indirimimiz yok. İhtiyaca göre teknik personel alınmıyor eksik elemanla iş yürütüyoruz. Ödülleri sadece öğretmenlere veriyorlar. Bizim yaptığımız işlerle devleti ne kadar kar ettirdiğimiz görülmüyor. Artık sesimizi duyurma vaktimiz ve meb de öğretmenden başka meslekler de olduğunun farkındalığını göstermemiz lazım.


renkly
Aday Memur
14 Temmuz 2023 10:30

Eğitim bir sen ile görüşme talebimiz olmuştur belki görüşecekler belki de görüşmeyecekler. Ama çok da kısa süremiz kaldı. Görüşeceklerini de sanmıyorum ya. Promosyonlarınızı da söyleyeyim. Onlar için de sağlıkta olduğu gibi toplu anlaşma olmadığı sürece yarısını alıyoruz. Ben kurumda teknik personel çalışıldığını hatırlatmak baret takacağım kurum içinde. Ve çuval giyeceğim üstüne giyim yardımı ile alınan diyeceğim. Başka da bir şey kalmadı. Traji komik ama artık başka türlü farkındalık olmayacak. Saygılarımla?


Pelinin
Daire Başkanı
14 Temmuz 2023 10:34

Bence çok haklısınız, kamudaki işçiye dünya kadar hak verdiler, teknik personelede versinler bari


froward
Aday Memur
14 Temmuz 2023 10:54

Kamu mühendisi ve teknik personeli tamamen unutuldu . Yok sayiliyoruz sesimizi duyan yok ... Vaadler unutuluyor yara büyüdükce büyüyor . Sanırım bizden de grev yapmamiz isteniyor diğer meslek grupları gibi hakkımızı almamız için . Çok yazık ...


renkly
Aday Memur
14 Temmuz 2023 11:02

Şu an teknik personelin mali ve sosyal hakları en kötü durumdaki kurum maalesef

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