Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Temmuz 2023 10:23
Ek gösterge hakkında

Merhabalar 8/1 i olarak çalışan odyometri teknikeriyim.Benim maaş bordromda ek gösterge 0 tl olarak görünüyor.Bu önlisans olduğum için mi böyle yoksa benim maaşımda mı yanlışlık var?çünkü gördüğüm bazı bordrolarda önlisans arkadaşlarımda ek gösterge hanesi dolu.yardımcı olursanoz çok sevinirim.

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