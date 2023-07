İkm Torba Yasaya

memurlar.net editörleri infaz koruma memurları unutulmasın, haber yapılsın... bizlere verilen söz yarım kaldı; deprem dediler, ödenek yok dediler, her kesime bol keseden verdiler... pandemide yurtlarda kaldık. cezaevlerinde kaldık. her zaman taşın altına elimizi koyduk. Mahkum gibi yaşadığımız iş hayatımızın, özgürlüğümüzün kısıtlanmasının karşılığı olmalı... Pisikolojik olarak infaz koruma memurları yıpranıyor... kimse sesimiz olmuyor... sesimiz hep kısık kalıyor... her gün cezaevinin kapısından içeri girmek bu işin karşılığı bu olmamalı...