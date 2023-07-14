Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 10:31
Ağustos Ayı Beklentilerimiz !

Sayın yetkililer,

Öncelikle, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamının farkındayız ve bu mevcut durumu göz önüne alarak size hitap etmek istiyoruz. Bu zorlu süreçte, halk olarak makul zamların beklentisine girmemiz son derece doğal ve mantıklıdır.

Ekonomik krizin etkileri, vatandaşların günlük yaşamlarını derinden etkilemektedir. İşsizlik oranlarının artması, enflasyonun yükselmesi ve alım gücünün azalması gibi faktörler, vatandaşların ekonomik sıkıntılar yaşamasına neden olmuştur. Bu nedenle, beklentimiz, yöneticilerin ülke ekonomisini desteklemek ve vatandaşları rahatlatmak amacıyla makul zamlar yapmasıdır.

Makul zam beklentisi, temel ihtiyaçlarımızı karşılamamızı sağlayacak düzeyde olmalıdır. Gıda, enerji, ulaşım gibi temel yaşam maliyetleri göz önüne alındığında, zam oranlarının insanların hayat standartlarını düşürmeden gerçekleştirilmesi önemlidir. Aynı zamanda, vergi oranları ve diğer mali yüklerde de adil bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu, vatandaşların finansal yüklerini azaltacak ve ekonomik krizin etkilerini hafifletecektir.

Öte yandan, makul zamların yanı sıra, yöneticilerden ekonomik kriz dönemlerinde atılması gereken diğer önlemleri de beklemekteyiz. İşsizlikle mücadele edilmesi, yatırımların teşvik edilmesi ve iş fırsatlarının artırılması gibi adımlar, ekonominin toparlanmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda, kamu harcamalarının kontrol altında tutulması ve verimli kullanılması da önemli bir konudur.

Sonuç olarak, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz dikkate alındığında, halk olarak makul zamlar beklentisi içindeyiz. Ancak, bu beklenti sadece zam oranlarıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda, ekonomik toparlanmaya yönelik önlemler de alınmalıdır. Bu şekilde, vatandaşların günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri ve ekonomik refahlarının artması sağlanabilir.


black0
Aday Memur
14 Temmuz 2023 10:33

Beklentimiz ne mi? En düşük memur maaşının 33.000 TL olması gerekiyordu


fakir.adam
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 11:18

çok uzun okumadım.

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