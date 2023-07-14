Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 10:39
ANKUSEM sınav yeri

Sınav başvurusu yaparken sınav yeri olarak ilk önce Ankara işaretledim, sonra güncelleme yaptım ve Diyarbakır yazdım ancak bugün çıktı aldığımda Ankara görünüyor. Ben mi yanlış yaptım yoksa sistemden mı oldu. Böyle bir durum yaşayan oldu mu?


GsliAdam
Aday Memur
14 Temmuz 2023 10:41

Sınav giriş belgesi fotoğraflı yine de fotoğraf yapıştırıyoruz değil mi, sadece kuruma onaylatıyoruz

Toplam 1 mesaj

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