Eğitim Birsen'e üye olacağım.

Yıllarca Eğitim Birsen yetkisinde iken geldiğimiz nokta ortada. Bu durumda Eğitim Birsen hala yetkili sendika ise demek ki herkes memnun. Öyleyse herkese istediğini vereceksin. Herkes hakettiği gibi yaşasın diye bende her platformda haklıyı değil çoğunluğu desteklemeye karar verdim.

Yıllarca Eğitim Birsen yetkisinde iken geldiğimiz nokta ortada. Bu durumda Eğitim Birsen hala yetkili sendika ise demek ki herkes memnun. Öyleyse herkese istediğini vereceksin. Herkes hakettiği gibi yaşasın diye bende her platformda haklıyı değil çoğunluğu desteklemeye karar verdim.