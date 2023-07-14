Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 10:41
Eğitim Birsen'e üye olacağım.
Yıllarca Eğitim Birsen yetkisinde iken geldiğimiz nokta ortada. Bu durumda Eğitim Birsen hala yetkili sendika ise demek ki herkes memnun. Öyleyse herkese istediğini vereceksin. Herkes hakettiği gibi yaşasın diye bende her platformda haklıyı değil çoğunluğu desteklemeye karar verdim.

erg10
Memur
14 Temmuz 2023 10:47

Plana sadık kal

Toplam 1 mesaj

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