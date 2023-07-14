Mazeret Dilekçesi

Sağlık nedeniyle dilekçe verdik. Normalde 10 günde sonuçlanması gereken dilekçe 1.5 aydır sonuçlanmadı. Daire de telefonları açan da yok. Bir kurum ancak bu kadar geri kalabilir herseyden

Sağlık nedeniyle dilekçe verdik. Normalde 10 günde sonuçlanması gereken dilekçe 1.5 aydır sonuçlanmadı. Daire de telefonları açan da yok. Bir kurum ancak bu kadar geri kalabilir herseyden