Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Temmuz 2023 10:43
Mazeret Dilekçesi
Sağlık nedeniyle dilekçe verdik. Normalde 10 günde sonuçlanması gereken dilekçe 1.5 aydır sonuçlanmadı. Daire de telefonları açan da yok. Bir kurum ancak bu kadar geri kalabilir herseyden

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