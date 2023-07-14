Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Temmuz 2023 10:45
Eş durumu
Arkadaslar eşim askeri personel. Bende 3+1 çalışıyorum. Eylül gibi 4 senem dolacak. Eşimin yanına tayin dilekçesi vereceğim. Kaç gün içinde sonuçlanıyor bilgisi olan var mı.

Arzu inan
Aday Memur
14 Temmuz 2023 10:56

Şuan 1 aydır verdik bekliypruz sonuçlanmadı. Kafalarına göre diyebilirim


Lab.tek.3011
14 Temmuz 2023 11:13
Teşekkür ederim
Arzu inan, 36 dk. önce

Şuan 1 aydır verdik bekliypruz sonuçlanmadı. Kafalarına göre diyebilirim

Toplam 2 mesaj

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