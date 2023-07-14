Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 11:05
Temmuz enflasyonu tahminleri

Arkadaşlar bu temmuz son 10 yılın en yüksek temmuz enflasyonu çıkacak gibi duruyor. Benim tahminim gerçek enflasyon yüzde 12 13 gibi olacak. Tüik enflasyonu ise 6-7 arası çıkacak.


Thalesemre
Daire Başkanı
14 Temmuz 2023 11:08

Sadece vergi ve harçların artışı enflasyonu 3 puan yukarı çıkaracak. Tahminim temmuz enflasyonu 6,8 gibi çıkar

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