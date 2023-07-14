Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


14 Temmuz 2023 11:07
Memurda derede kademe ilerlemesinin maaşa etkisi

merhaba arkadaşlar üniversitede tekniker bir memur için 3 ün 3 ünden 2 nin birine düşüldüğünde ; derece kaynaklı maaş farkı ne kadar olur acbaa bilen var mıdır ? teşekkürler.


hsnd
Müsteşar
14 Temmuz 2023 11:15

Maaş robotu 100 puanlık bir ek gösterge artışı ve 500-600 TL arası bir maaş artışı gösteriyor. Kendi kıdemimi baz alarak 8 yıllık olarak hesaplattım.


finansmatik
14 Temmuz 2023 11:22

TEŞEKKÜR EDERŞM ARKADAŞIM. YANİ ÜNİVERSİTESİDE 15 YILLIK BİR TEKNİKER STATÜSÜNDE MEMURUN MAAŞI 3 ÜN 3 ÜNDEN 2 NİN BİRİNE DÜŞÜNCE ORTALAMA 500 600 TL DAHA ARTACAK. . NE YAPALIM HİÇ YOKTAN İYİDİR :)

hsnd, 17 dk. önce

Maaş robotu 100 puanlık bir ek gösterge artışı ve 500-600 TL arası bir maaş artışı gösteriyor. Kendi kıdemimi baz alarak 8 yıllık olarak hesaplattım.

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