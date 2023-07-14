Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Temmuz 2023 11:26
Maaş paramedik

Arkadaşlar merhaba aranızda kadrolu paramedic var mı. Temmuz bordrosunda ne kadar maaş alıyorsunuz

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