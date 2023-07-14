Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 11:26
8077 bu ay maaşı tam alacakmiyiz bilgisi olan varmi
15 temmuz itibari olduğundan dolayi yarısni alacaz diyenler var tam bilgisi olan varmi

Bykatip17
Aday Memur
14 Temmuz 2023 11:43

haziran ayında aldığın maaşı 17,55 ile çarp ve 100 e böl çıkan sonucu haziran ayından aldığın maaşa ekle bu ay seyyanen zamsız alacağın maaşı bulacaksın, seyyanen zam da büyük ihtimal maaş farkı ile beraber yatacak maaş farkını seyyanen zam dahil değil


Tfn1412
Aday Memur
14 Temmuz 2023 11:47
O kısmı anladım kardesim 8077 olan seyyannen zammı bu ay tam net alacakmiyiz
Bykatip17, 1 saat önce

haziran ayında aldığın maaşı 17,55 ile çarp ve 100 e böl çıkan sonucu haziran ayından aldığın maaşa ekle bu ay seyyanen zamsız alacağın maaşı bulacaksın, seyyanen zam da büyük ihtimal maaş farkı ile beraber yatacak maaş farkını seyyanen zam dahil değil


Srdnn
Aday Memur
14 Temmuz 2023 11:54
Evet tam alacaksın
Tfn1412, 1 saat önce
O kısmı anladım kardesim 8077 olan seyyannen zammı bu ay tam net alacakmiyiz

Tfn1412
Aday Memur
14 Temmuz 2023 11:55
Bazi kişiler yok 8 bin Yarisi yatacak diyor öyle bı söylentiler varda o yüzden teşekkür ederim
Srdnn, 1 saat önce
Evet tam alacaksın

Srdnn
Aday Memur
14 Temmuz 2023 11:55
Rica ederim
Tfn1412, 1 saat önce
Bazi kişiler yok 8 bin Yarisi yatacak diyor öyle bı söylentiler varda o yüzden teşekkür ederim

Bykatip17
Aday Memur
14 Temmuz 2023 12:21

Bu ay ek bordro ile verilecek seyyanen zam bu ay alıcaz ama ayrı tarihlerde yatacak para

Toplam 6 mesaj

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