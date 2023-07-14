Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 12:01
İntibak işlemleri

Merhabalar memuriyete lise mezunu olarak başladım şuan lisans mezunuyum intibak işlemleri için kuruma 06.07.2023 dilekçemi verdim şuan ayın 14.07.2023 bodroma baktığımda derecem aynı gözüküyor derecem ne zaman gözükür

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