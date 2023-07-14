Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Temmuz 2023 12:14
Seyyanen 8077 tl icra kesintisine dahil mi değil mi

Seyyanen 8077 tl icra kesintisine dahil mi değil mi

madem emekliliğe yansımıyor dahil olmaması lazım değil mi

kesin bilgisi olan abilerim cevaplarsa sevinirim bide bu icra kesintisi kimi mutemet brüt maaştan yapıyormuş kimi mutemet net maaştan yapıyormuş doğrusu hangisi &#129300;

fazla çalışma ücreti

aile yardımı

terör tazminatından kesilmiyor galiba kesinliği hakkında bilgisi olan cevaplarsa çok sevinirim arkadaşlar


masterrrrr
Memur
14 Temmuz 2023 12:45

Bu ay 15 inde aldığın maaş sadece yüzdr 17.55 zamlı maaşın. O yüzden kesinti bu ay buna göre yapılacak. Diğer ayda 8.077 lira eklenmiş haliyle kesinti yapılacak. İcra kesintisi brüt maaştan yapılır.

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