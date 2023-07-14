Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Temmuz 2023 12:33
Alt bölge tayini
Yakın zamanda alt bölge isteyip de cevap gelen varmı acaba mayıstan bu yana bekliyorum ben

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