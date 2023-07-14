KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Temmuz 2023 12:34
Sınav belgesi

Arkadaşlar bir yerde yanlışlık mı yaptım bilmiyorum ama 23 temmuzdaki kpssye sabah gk+gy , öğleden sonra eğitim bilimlerine girmek için başvuru yapmıştım sadece sabahki oturum görünüyor öğleden sonraki yok sizde de öyle mi?

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