KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


14 Temmuz 2023 12:36
Sınav belgesi

Arkadaşlar bir yerde yanlışlık mı yaptım bilmiyorum ama 23 temmuzdaki kpssye sabah gk+gy , öğleden sonra eğitim bilimlerine girmek için başvuru yapmıştım sadece sabahki oturum görünüyor öğleden sonraki yok sizde de öyle mi?


superbery
Aday Memur
14 Temmuz 2023 12:50

sistemde gy gk yazan yer açılır menü şeklinde dikkatli bakınca görürsünüz


Muhendishane06
Aday Memur
14 Temmuz 2023 13:02

150 tl ödemişim eğitim bilimleri için de ayrıca 150 tl ödemeyi atlamışım sanırım sınava giremeyeceğim

superbery, 13 dk. önce

sistemde gy gk yazan yer açılır menü şeklinde dikkatli bakınca görürsünüz

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