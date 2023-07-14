KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


14 Temmuz 2023 12:47
Kpss a grubu hangi personel alım ilanını takip etmeli?

Kpss 2023 e gireceğim 23 temmuzda, ve alan sınavına da gireceğim bölümüm işletme fakültesinde bu durumda hangi personel alım ilanlarını takip etmeliyim? Bu sınav sonucu beni hangi kamu personeli alanlarında hak atama hakkı verir?

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