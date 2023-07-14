KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


14 Temmuz 2023 12:48
Akademi ŞEHİT ve GAZİ çocuklarını neden eler?

Şehit çocuğuyum. Polis Özel Harekat olan Babamı Diyarbakır Sur-hendek Olaylarında kaybettik. 2022 ve 2023 yılları içerisinde SUEM/ASEM/POMEM mülakatlarına girip babamın yolundan gitmek istedim. Çok zoruma gitti girdiğim bütün mülakatlardan BAŞARISIZ yazısıyla karşılaşmak. 29. Dönemden Başarısız görmek ümit bırakmasa da 30, döneme tekrar girdim. Spor ve ön sağlık aşamalarını başarıyla tamamladım. Benim durumumda olan bir çok Şehit/Gazi yakını arkadaşımla tanıştım. Sizlere sormak istiyorum belki bilgi sahibi olan vardır diye. Akademi bir ŞEHİT ve GAZİ çocuğunu neden eler? Tüm aşamaları çok güzel geçmesine rağmen...

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