Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 12:51
il içi yer değiştirmede değişiklil yapıldı.

az önce zorunlu hizmetini yapmakta olanların yer değiştirmeleriyle ilgili bir değişikliğe gidildiği, mebbise 18 haziran da gerçekleşen yönetmelik değişikliği kapsamında bir beyan eklendiği şeklinde yazı ulaştı.

kimleri kapsadığıyla ilgili bilenler bilmeyenlere bilgi vermeli.


Nakahella
Aday Memur
14 Temmuz 2023 13:02

https://forum.memurlar.net/konu/2544009/il-ici-3-yil-sarti-aranmayan-durumlar.html

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