Fark olarak ne kadar alacağız ?

4000 lira frk vermemek için şu taklaları atan hazine bundan sonra biZim canımıza okuyacak. Çok net. Reis 22000 sözü verdi diye mecburen bunu yaptılar, fakat yaprken yine debize en zarar verecek şekilde yaptılar.

4000 lira frk vermemek için şu taklaları atan hazine bundan sonra biZim canımıza okuyacak. Çok net. Reis 22000 sözü verdi diye mecburen bunu yaptılar, fakat yaprken yine debize en zarar verecek şekilde yaptılar.