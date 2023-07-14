Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 13:10
Fark olarak ne kadar alacağız ?

?


Kardankadinim
Aday Memur
14 Temmuz 2023 13:16

Temmuzdan once ne kadar alıyorsan % 17.75 yap çıkan sayiyi 2 ye bol

Örnek ben 17 bin alıyordum 17 binin % 17.75 i mi aldim çıkanı ikiye boldum 1400 civari yapiyor 3 veye 4 paket iyi marka tuvalet kagidi aliriz hadi bakalım inşallah maşallah vatan millet bayrak ezanlar dinmez Kudüs onemli sahlaniyoruz Türkiye yuzyili.

Hem daha uzaya astronot vesaire gonderecez.ne yapan parayı ayasofya kilise olarak mi kalsaydı.tamam bu kadar sustum.


teacherteacher16
Aday Memur
14 Temmuz 2023 13:39
İlahi hocam güldürdünüz, var olun :)
Kardankadinim, 1 saat önce

Temmuzdan once ne kadar alıyorsan % 17.75 yap çıkan sayiyi 2 ye bol

Örnek ben 17 bin alıyordum 17 binin % 17.75 i mi aldim çıkanı ikiye boldum 1400 civari yapiyor 3 veye 4 paket iyi marka tuvalet kagidi aliriz hadi bakalım inşallah maşallah vatan millet bayrak ezanlar dinmez Kudüs onemli sahlaniyoruz Türkiye yuzyili.

Hem daha uzaya astronot vesaire gonderecez.ne yapan parayı ayasofya kilise olarak mi kalsaydı.tamam bu kadar sustum.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
14 Temmuz 2023 13:44
4000 lira frk vermemek için şu taklaları atan hazine bundan sonra biZim canımıza okuyacak. Çok net. Reis 22000 sözü verdi diye mecburen bunu yaptılar, fakat yaprken yine debize en zarar verecek şekilde yaptılar.
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleriİl İçi 3 Yıl Şartı Aranmayan Durumlarİl İçi Münhal ListeleriAnayasa mahkemesi yarın öğretmenlik meslek kanunu hakkında açılan iptal davasını görüşecekİl İçi Kontenjanlar?Okul ve ev faklı ilçede olursa özür grubuna başvurulur mu?Öğretmenler sendikası Bodrolar yayınlandı Görevde yükselme sınavına girenler buraya !Ek ders en son başlık.(beddua bölümü)

Sözlük

kurye 1 kendi kendine konuşmak 2 çiğ süte 50 kuruş zam gelmesi 2 Bugün olanlar 5 islam hoşgörü dinidir 7 türkiye dünya nüfusunda 18.sırada 1 denklem 1 Ağzın bal yesin 3 tövbe iptali 7 kereviz yaprağı 1

Son Haberler

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Genelgesi ve Çalışma Takvimi ÇizelgesiSivas'ta 2 gün önce kaybolan kişi ölü bulunduBorsa günün ilk yarısında yükseldiKılıçdaroğlu'ndan 'Jahrein'e 200 bin liralık manevi tazminat davasıYalova Belediyesindeki 'zimmete para geçirme' davasında sanık sayısı arttı

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordro yayınlandı mı?Memur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük farkZamdan daha önemli husus