Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Temmuz 2023 13:11
Eş durumu !!!!

16 mayısta eş durumu için dilekçe verdik. 2 Aydır sonuçlanacak diye bekledik. Hastaneye cevap olarak yazı geldi. Sonuç red. Gerekçe ise özel sektörde olup 720 gün prim doldurmamış diye... arkadaşlar eşim ve ben ikimizde kadrolu çalışanız. Lütfen aynı durumda olup sonuçlanmasını bekleyenler varsa beklemesin ankaraya gitsin bire bir görüşsün. Bu kadar süre bekleyipte böyle saçma bi sonuç almak çok komik. Yapılan incelemede diye yazmışlar ancak görev bölgemde kadro derece kademe ve sicil numaram var bunlar fark edilmeyecek gibi değil gerçekten diyecek birşey bulamıyorum. İnsanları uğraştırmaktan başka bir şey değil.


Zıla
Aday Memur
14 Temmuz 2023 13:42

Çok geçmiş olsun kesinlikle peşini bırakmayın çok büyük haksızlık. Buarada bu sonuca nereden baktınız hastane mi bilgilendirdi sizi


Cnstksk
Aday Memur
14 Temmuz 2023 13:52
Nasıl eşiniz kadrolı çalışan da prım Sorguluyorlar anlamadın bu işi
Toplam 2 mesaj

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