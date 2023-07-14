16 mayısta eş durumu için dilekçe verdik. 2 Aydır sonuçlanacak diye bekledik. Hastaneye cevap olarak yazı geldi. Sonuç red. Gerekçe ise özel sektörde olup 720 gün prim doldurmamış diye... arkadaşlar eşim ve ben ikimizde kadrolu çalışanız. Lütfen aynı durumda olup sonuçlanmasını bekleyenler varsa beklemesin ankaraya gitsin bire bir görüşsün. Bu kadar süre bekleyipte böyle saçma bi sonuç almak çok komik. Yapılan incelemede diye yazmışlar ancak görev bölgemde kadro derece kademe ve sicil numaram var bunlar fark edilmeyecek gibi değil gerçekten diyecek birşey bulamıyorum. İnsanları uğraştırmaktan başka bir şey değil.