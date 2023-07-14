Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 13:16
İl içi yer değişikliği

Eş durumuyla geçen sene tayin olan eşim bu yıl il içi tayin başvurusunda bulunabilir mi? Bilgi sahibi arkadaşlar aydınlatırsa beni çok sevinirim.


melcea
Daire Başkanı
14 Temmuz 2023 13:19

Affa ugrama gibi 3 yil aranmayan durumlara dahil degilse hayir.


Sınıfcı73
Aday Memur
14 Temmuz 2023 13:22

Zorunlu hizmet yükümlülüğü affına uğradı hocam. Yani yer değiştirebilir mi doğru mu anladım.

melcea, 1 saat önce

Affa ugrama gibi 3 yil aranmayan durumlara dahil degilse hayir.


melcea
Daire Başkanı
14 Temmuz 2023 13:26

Evet hocam. Kilavuzda yaziyor.

Sınıfcı73, 1 saat önce

Zorunlu hizmet yükümlülüğü affına uğradı hocam. Yani yer değiştirebilir mi doğru mu anladım.

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