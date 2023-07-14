Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 13:18
Proje okulları duyum
Proje okullarındaki boş kadroların akıbetinin ne olacağına dair duyumu olan varsa lütfen paylaşsın. Plan yapamıyoruz geleceğe dönük. Boş kadrolar için yeni kılavuz gelecek dendi ama ses seda yok

poseidon2035
Aday Memur
14 Temmuz 2023 14:25

Hocam sen geçen başlık açtın ya, orada duyum aldığını söyleyen sendin


poseidon2035
Aday Memur
14 Temmuz 2023 14:28

senin duyum aldığın gün aynı duyumu bu haber siteside almış haber yapmıştı demekki birşeyler var.Ben Ağustostan önce beklemiyorum il içi ve il dışı bitmeden. haberi bir daha paylaşayım.sizin duyumu aldığınız idareci nerden duymuş az çok güvenilir miymiş.

https://www.kamuajans.com/meb-haber/proje-okullarina-ogretmen-atamasina-yeni-takvim-576912


b3rn4
Müsteşar
14 Temmuz 2023 14:28

Dün idarecilerin olduğu gruba 1 yıllığına atama yapılmayacağı boşlukların valilik görevlendirmesiyle doldurulacağı yazan bir mesaj geldi. Resmi yazıdan mı okudu eşim normal mesaj mıydı bilmiyorum.


akbatun
Aday Memur
14 Temmuz 2023 14:29
Evet hocam ben duyum aldım ama tek bir duyuma insan güvenemiyor. O nedenle araştırıyorum
poseidon2035, 10 dk. önce

Hocam sen geçen başlık açtın ya, orada duyum aldığını söyleyen sendin

Toplam 4 mesaj

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